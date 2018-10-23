'Anadolu Nefesli Beşlisi' büyüledi

BURSA,() - BURSA'DA Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Türkiye’nin nefesli saz ustaları ‘Anadolu Nefesli Beşlisi’ sahne aldı. ‘Anadolu’dan Esintiler’ temalı konserde, geleneksel müzik kültürümüz içindeki ezgileri batı enstrümanları ile buluşturan müzisyenler, dinleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan 'Kültürel İşbirliği Protokolü' kapsamında Anadolu Nefesli Beşlisi, muhteşem bir konsere imza attı. Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere vatandaşların ilgisi büyük oldu. Anadolu Nefesli Beşlisi sanatçıları, Cem Önertürk (Flüt), Ufuk Soygürbüz (Obua), Kıvanç Fındıklı (Klarinet), Ozan Evruk (Fagot), Hüseyin Uçar (Korno), konserde yer aldı. Türk bestecilerinin eserlerini seslendirip düzenlemesi ile özgün bir anlatıma sahip olan Anadolu Nefesli Beşlisi, eşsiz güzellikteki Anadolu ezgilerini çok sesli müzik formunda düzenledikleri repertuvarlarını dinleyici ile buluşturdu. Ördekli Kültür Merkezi’ni dolduran sanatseverler, usta müzisyenlerin çaldığı eserler ile adeta mest oldu. Konser sonunda dinleyiciler, topluluk üyelerini uzun süre ayakta alkışlandı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, yaptığı konuşmada, belediye olarak yeni etkinlik döneminin startını verdiklerini belirterek, “Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı işbirliğinde yeni dönemde de birçok sanatsal etkinliğe imza atacağız. Tüm sanatsever vatandaşlarımızı bu etkinliklerimize davet ediyorum” dedi. Albayrak, konser sonunda Anadolu Nefesli Beşlisi üyelerine çeşitli hediyeler takdim etti.

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