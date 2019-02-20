'Anadolu Nefesli Beşlisi' Antalya'da

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), sanatseverleri Paris'ten İstanbul'a müzikal bir yolculuğa çıkaracak 'Anadolu Nefesli Beşlisi'nin konserine ev sahipliği yapacak.

Antalya DOB, uzun süre hafızalardan silinmeyecek özel bir konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak. 26 Şubat Salı saat 20.00'de gerçekleştirilecek 'Anadolu Nefesli Beşlisi' konserinde Bilkent Üniversitesi Flüt Sanat Dalı öğretim görevlisi Doç. Cem Önertürk, Antalya DOB obua sanatçısı Ufuk Soygürbüz, Samsun DOB klarnet sanatçısı Kıvanç Fındıklı, Bilkent Senfoni Orkestrası fagot sanatçısı Ozan Evruk ve Samsun DOB korno sanatçısı Hüseyin Uçar L'Orient Express 'Paris'ten İstanbul'a Müzikal Yolculuk' projesi kapsamında Antalyalı sanatseverlerle buluşacak.

PARİS'TEN İSTANBUL'A MÜZİKAL YOLCULUK

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera sahnesinde gerçekleştirilecek müzik yolculuğu Fransız besteci J. Ibert'in Nefesli Beşli için bestelemiş olduğu 'Trois Pieces Breves' isimli eser ile başlayacak ve Paris'i temsil edecek eserden sonra, F. Danzi'nin yaşadığı, aynı zamanda Orient Express'in rotasında bulunan Almanya'nın Münih kentinde bestelemiş olduğu op.56 Si Bemol Majör Beşlisi ile devam edecek. Konserin 3. eseri G. Ligeti'nin Viyana'da bestelemiş olduğu 'Six Bagatelles' isimli eserin ardından, Budapeşte'de yaşamış Macar Besteci F. Farkas'ın 'Macar Dansları' seslendirilecek.

Sırbistan'ın Başkenti Belgrad kentini temsil eden Sırp besteci P. Koncovic'in bestelemiş olduğu 'Vivace' 5. Eser olarak programda yer alacak. İstanbul öncesi son durak olan Sofya'ya gelindiğinde I. Iwanow'un 'Bulgar Skeçleri' isimli eseri seslendirildikten sonra tren hattının son durağı olan İstanbul'u temsil edecek olan Ferit Tüzün'ün 'Esintiler' eseri ile müzik yolculuğu sona erecek.

İki bölüm olarak gerçekleştirilecek ve fiyatları 10, 15, 20 ve 25 TL arasında değişen konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.

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