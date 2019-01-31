Anadolu Gazete Sahipleri'nin BİK temsilcilikleri belli oldu

Muammer İRTEM/BURSA,() - BASIN İlan Kurumu’nun Genel Kurulu’na katılacak olan Anadolu gazete sahiplerinin 3 temsilcisinin seçimi, Basın İlan Kurumu’nun başarılı organizasyonuyla Ankara’da gerçekleşti. Seçime rakipsiz katılan Mehmet Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen, katılan tüm delegelerin oy birliği ile yeniden göreve getirildiler.

195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5’inci maddesinin son fıkrasına istinaden Anadolu gazete sahiplerinin Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’na katılacak 3 temsilcisinin seçimi, Ankara’daki Profesör Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda yapıldı. Salonun güvenlik önlemlerini ve seçim düzenini özenle yerine getiren Basın İlan Kurumu yetkilileri, sabahın erken saatlerinde Anadolu’nun dört bir yanından gelen delegeleri tek tek karşıladı ve seçimler hakkında bilgilendirdiler. Seçim Müşahitliklerini BİK Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan İnanç ve Ahmet Özdemir üstlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Seçim Müşahiti Ahmet Özdemir açılış konuşması yaparak, Divan için verien önergeyi okudu ve oylama yapıldı. Divan Başkanlığı’na Sefa Özdemir, Başkan Yardımcılıklarına Mehmet Çelik, Erdoğan Erişen, Katip Üyeliğe Ali Cihangir, Üyeliğe Alaattin Arslan seçildiler. Divan Başkanı Sefa Özdemir, seçilmeleri nedeniyle teşekkür ederek, seçimlerin Anadolu Basınına hayırlı olmasını diledi.

Anadolu gazete sahiplerinin 3 temsilcisinin belirlendiği, rekor katılımın olduğu seçimlere Mehmet Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen rakipsiz girdi. Üç aday, seçime katılanların tamamının oyunu alarak 2 yıl için Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri temsicisi olarak Genel Kurul Üyeliği’ne seçildi.

Basın İlan Kurumu, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilciliği görevine yeniden seçilen Mehmet Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen, kendilerine destek veren tüm delegelere teşekkür ederek “Kar kış demeden bu salona bizzat gelerek ve vekalet vererek bizlere destek veren tüm gazete sahibi meslektaşlarımıza yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onların bize olan güvenini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkarmayacağız. Her ortamda ve şartta, onların sorunlarına sahip çıkmak için gece gündüz mücadele etmeye devam edeceğiz. Ayrıca, bu büyük organizasyonu özveri ile başarılı bir şekilde sonlandıran başta Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin olmak üzere, tüm Basın İlan Kurumu personeline teşekkür ediyoruz” dediler.

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