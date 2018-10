Anadolu 500'e 'Kadooğlu' damgası

GAZİANTEP, () - Ekonomist Dergisi tarafından açıklanan ve 2017 yılının baz alındığı Anadolu'nun en büyük 500 şirketi arasına Kadooğlu Holding iki şirketiyle girdi. Yapılan araştırma sonucunda Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren 2 firma Anadolu'nun en büyük 500 şirketi arasında yer alarak sektöründeki ağırlığını hissettirdi.

Her yıl Ekonomist Dergisi tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre açıklanan Anadolu'nun en büyük 500 firması arasında Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Yağ Sanayi ve Kadooğlu Otelcilik ve Turizm firmaları da yerini alarak sektöründeki ağırlıklarını bir kez daha gösterdiler. İç ve dış piyasaların aranan markası haline gelen ve her geçen gün yağ sektöründeki pazar payını arttıran Kadooğlu Yağ Sanayi'nin önümüzdeki süreçte de gerçekleştireceği yeni yatırımlarla ülke ekonomisine önemli katma değer oluşturacağını ifade eden Kadooğlu Yağ CEO'su Celal Kadooğlu, ülke genelinde yaşanan dövize endeksli sorunların çözümü için daha çok üretip yüksek katma değerli ürünlere yönelmeyi hedeflediklerini belirterek, “Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerimizden Kadooğlu Yağ Sanayi ve Kadooğlu Otelcilik ve Turizm şirketlerimiz Ekonomist Dergisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Anadolu'nun en büyük 500 firması arasında yerlerini almıştır. Markalarımızın gelişmesi ve ülke ekonomisine katma değer oluşturması için yatırımlarımız devam edecektir. Yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki payımız her geçen gün artmakta, mevcut pazarlardaki yerimizi koruyarak yeni pazar arayışlarımız devam etmektedir. Güçlü ve büyük Türkiye ekonomisi için bizlerde üzerimize düşenleri yapmaya devam ediyoruz. Firmalarımızın katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi, daha çok üretim ve ihracat gerçekleştirerek istihdama katkı sağlaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz global markalar arasında yer almak. Bunun için önceliğimiz Ar-Ge ve inovasyona dayalı çalışmalarımızı sürdürmek ve sektörümüzle ilgili fuarları yakından takip ederek ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını arttırmaktır. Her geçen yıl yatırımlarımıza paralel olarak üretim kapasitemizi arttırıyoruz, bugün günlük 600 ton bitkisel yağ üretim kapasitesine sahibiz. Temel hedefimiz, bitkisel yağ sektöründe Türkiye'nin en çok aranan markaları arasında yer alan Bizce'nin, her geçen yıl yurt içinde pazar payını artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamasıdır" dedi.

FOTOĞRAFLI