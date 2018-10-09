Ana sınıfı öğrencilerine trafik eğitimi

Halim AKCA/BUCAK, () - BURDUR'un Bucak ilçesindeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın ilk ziyaretçileri olan ana sınıfı öğrencilerine eğitim verildi.

Bucak Belediyesi tarafından yaptırılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın ilk öğrencileri Bucak Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri oldu. Öğrencilerin trafik eğitim derslerine Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin de eşlik etti.

Yalçın Sezgin, "Ağaç yaşken eğilir atasözünden yola çıkarak, çocuklarımızın küçük yaştan itibaren trafik eğitimlerini almaları, trafik kurallarını teorik ve uygulamalı olarak öğrenebilmeleri için Çocuk Trafik Eğitim Parkı'mız belediyemizce ilçemize kazandırıldı. Parkımız toplam 6000 metrekare alana kurulu. Parkımız içerisinde derslik (okul), minyatür hastane, yaya üst geçidi, petrol istasyonu, alışveriş merkezi, araç tünel geçidi, trafik sinyalizasyon sistemi, trafik işaretleri, 24 akülü, 24 pedallı araç ve 80 kişilik tribün bulunuyor" dedi.

Parkta öğrencilerin trafik derslerini teorik, yaya ve araçla uygulamalı olarak gördüğünü vurgulayan Yalçın Sezgin, "Minik öğrencilerimizin uygulamalı olarak eğitim görmeleri daha iyi anlamalarına ve daha çabuk kavramalarını sağlayacaktır. Bu şekilde daha eğitimli, daha bilinçli nesiller yetiştireceğimize inanıyorum. En büyük yatırım, insana yapılan yatırımdır diyorum ve buradan tüm vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya davet ediyorum" diye konuştu.

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