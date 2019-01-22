Amik Ovası akıl dışı planlamanın ürünü

İSKENDERUN Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Öğretim Üyesi Prof Dr. Berkant Ödemiş, Amik Ovası’nın sular altında kalmasının akıl dışı planlamanın ürünü olduğunu söyledi.İskenderun Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi MKÜ öğretim üyesi Prof Dr.Berkant Ödemiş, Çevre Koruma Derneği binasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Amik Ovası'nın sular altında kalmasını değerlendirdi. Prof Dr. Ödemiş, Amik Ovasında ortaya çıkan ve birçok yerleşim alanını su altında kalmasına neden olan su baskınlarının akıl dışı planlamanın ürünü olduğunu savundu.Yaklaşık 800 bin dekar alanın binlerce dekarlık kısmının şiddetli yağışlarla su altında kalmasının bölgeyi geri dönülmez bir noktaya sürüklediğini kaydeden Prof. Dr. Ödemiş, şunları söyledi:"Aslında 'su birikmesi' demek de doğru değil. Göl eski derinliğine ulaşıyor. Bölgenin ağır bünyeli topraklarında bu durumu önlemenin tek yolu etkin bir drenaj sistemini ovaya kurmaktır. Yıllar öncesinde gölü kurutmak için kurulan drenaj sistemleri yeterli sayılsa bile maalesef kış dönemine girmeden önce etkin bir temizleme yapılmadığı için bu sistemler ovadaki suyu etkin olarak ovadan uzaklaştıramadığı görülmektedir. Bunun yanı sıra her yaz su almak amacıyla Asi nehri üzerine kurulan setlerin kış mevsiminden önce temizlenmemesi de drenajın etkinliğini azaltmaktadır. Bütün bu uygulamaların neticesinde gelinen noktayı hep birlikte gözlemliyoruz."

FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ