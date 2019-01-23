Ametist Klarnet Beşlisi’nden müzik ziyafeti

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bisanthe Uluslararası Oda Müziği Festivalinin ikinci gününde Ametist Klarnet Beşlisi sahne alırken, beşli seslendirdikleri eserler ile adeta müzik ziyafeti verdi.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşen gecede müzikseverler salonu tıklım tıklım doldururken Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Berkay Çakır ve Gülferah Güral Genel Sanat Yönetmen Kemal Küçük ile birlikte gecenin ev sahipliğini yaptı. Gürhan Eteke, Hristina Raykova, Gamze Keskin, Selda Argeso ve Öykü Karadağ’dan oluşan Ametist Klarnet Beşlisi yaklaşık 2 saat süren gecede Gabriel Pierne’nin Pastorale, George Biset’in Carmen Fantezi, J.S. Bach’ın Prelüs ve Fug BWV 539, Christoph wilibald Gluck’ın kutsanmış Ruhların Duası, İturralde’nin Küçük Çingene, Özcan Sönmez’in Gesi Bağları, Ruben Fuentes’in La Bikina, Astor Piazzolla’nın Escualo, David Bennett’in Klarnet Rapsodisi ve L. Bassi/A. Giampierl’in Venedik Karnavalı eserlerini Gürhan Erteke ve Marco Mazzini’nin düzenlemeleri ile yorumladı.

Gecenin sonunda uzun süre alkışlanan Ametist Klarnet Beşlisi’ne Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Berkay Çakır çiçek takdim ederken tebrikleri kabul eden Gürhan Erteke, Süleymanpaşa’da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirirken geceye katılanların enerjine hayran kaldığını ifade edip teşekkür etti.