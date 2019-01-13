Amerikalı yazarlar Erciyes'e hayran kaldı

KAYSERİ, ()-KAYSERİ'ye gelen Amerikalı seyahat yazarları ziyaret ettikleri Erciyes'e hayran kaldı. Amerikalı yazarlar Erciyes'in dünyanın en güzel kayak merkezi olduğunu belirttiler.

Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden birisi olan Erciyes, yine Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım çalışmalarıyla dünyaya açılmaya devam ediyor. Rusya, Ukrayna ve Polonya’dan her hafta charter seferlerle turistlerin geldiği Erciyes'i bu kez de Amerikalı seyahat yazarları ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes A.Ş.'nin girişimleriyle Erciyes’e gelen ABD’li yazarlarla bir araya geldi. Konuk yazarlara Erciyes ve Kayseri hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Çelik, Kayseri’nin zenginlikler şehri olduğunu söyledi. Kayseri’nin; tarihi, doğası, mutfağı ve gönlü zengin bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Çelik, kentin tarihi ve doğal güzellikleri ile zengin mutfağı hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Kayseri’nin en önemli zenginliğinin gönlü zengin insanları olduğunu da vurgulayan Başkan Çelik, geleneksel Türk konukseverliğinin şehirde çok iyi hissedildiğini belirtti. Başkan Mustafa Çelik, konuk yazarlardan ülkelerine döndüklerinde gördükleri güzellikleri anlatmalarını istedi. Amerikalı yazarlar Bjorg Gudjons, Emma Weissmann, Laura Kiniry ve Eileen Cotter Wright Kayseri ve Erciyes’ten çok etkilendiklerini ifade ettiler.

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