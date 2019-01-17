Ameliyatla, şeker hastalığından kurtuldu

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan diyabet hastası Onur Sobay (30), Hatem Hastanesi'nde Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz tarafından gerçekleştirilen kapalı yöntem ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.

3 yıldır ilaç kullanarak diyabet hastası Onur Sobay, yaşam standartlarını iyileştirmek için Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz'a başvurdu. Op. Dr. Yılmaz tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından Onur Sobay'ın ameliyat edilmesi kararlaştırıldı.

Sobay'a gerçekleştirdiği laparoskopik diyabet ameliyatının gayet başarılı geçtiğini ifaden Op. Dr. Yılmaz, "Şeker hastalığı ile mücadele eden hastamız verilen diyabet tedavilerinden yeterince fayda görememiş. Tahlil ve tetkiklerde laparoskopik (kapalı şeker ameliyatı) olmasına engel bir durum olmadığını belirledik. Ameliyatlar laparoskopik yani kapalı şekilde yapılmaktadır ve 5-6 tane küçük delikten yapılan ameliyatlardır. Hastamızın başarılı şekilde ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın ilaç kullanmadan şekeri normal seviyelere geldi. Bu ameliyat tamamen kapalı yöntemle gerçekleştiği için de çok kısa sürede hastalarımız ayağa kalkıyor ve normal hayatına geri dönebiliyor. Tip 2 şeker hastası olsa bile hala pankreasında insülin hormonu üretebilecek yeterli miktarda hücre olması gereken hastaların ameliyat olduğunda zaman başarı şansı yüzde 85-90'larda" diye konuştu.

3 yıldır şeker hastası olan ve sağlığına kavuşan Onur Sobay ise ameliyatı gerçekleştiren Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

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