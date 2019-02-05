Ambulanslar hızır gibi yetişiyor

İZMİR'de 112 acil sağlık hizmeti veren ambulansların şehir içindeki vakalara 10 dakika içinde ulaşım oranının yüzde 94.2 kırsal vakalara 30 dakika içinde ulaşım oranının yüzde 96.6 'nın üzerine çıkarak gelişmiş ülkelerdeki vakaya ulaşma sürelerini geçtiği bildirildi.

İzmir İl Ambulans Servisi, herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde vatandaşlarımızdan gelen yardım çağrılarına hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyor. İl Ambulans Servisinin yaygın istasyon ağı ve profesyonel ekipleriyle vakalara; kentlerde 10, kırsalda 30 dakikada ulaşma oranları yüzde 94'lerin üzerine çıkarıldı. İzmir 112 Acil yardım hizmetleri kapsamında 2017 yılında kentsel vakalara 10 dakika içinde ulaşım oranı yüzde 91.1 iken 2018 yılında oran yüzde 94.2 oldu. 2017 yılında kırsal vakalara 30 dakika içinde ulaşım oranı yüzde 96.4 iken 2018 yılında bu oran yüzde 96.6'lara yükseltildi.

ACİL VAKALARA ULAŞIM SÜRELERİ HAYATİ BİR ÖNEME SAHİP

İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, acil vakalara ulaşım sürelerinin hayati bir öneme sahip olduğuna dikkate çekti. Ambulansın hastaya ulaşma ve hastayı olay yerinden aldıktan sonra hastaneye ulaştırma süresinin durumu ciddi olan hastaların sağ kalımı için çok önemli olduğunu belirtti. Bu sürenin kısaltılması için Komuta Merkezinin kesintisiz çalıştığını vurguladı. 112 Komuta Kontrol merkezinin sadece ambulansları hastalara yönlendirmediğini aynı zamanda hastayı alan ambulansların hastanın durumuna göre en uygun hastaneye yönlendirilme işini de yaptıklarını ifade etti. Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur şöyle devam etti:

"112 Komuta Kontrol Merkezimiz 24 saat boyunca ilimizdeki hastanelerin imkânlarını ve boş yatak kapasitelerini de takip ediyor. Komuta Merkezi tarafından en uygun hastaneye yönlendirilen hastalarımızın en hızlı şekilde triajı yapılarak tedavisine en kısa sürede başlanabiliyor."

'VATANDAŞLARIMIZ DA AMBULANS KONUSUNDA DAHA DUYARLI OLMALI'

Acil Servis hizmetlerinin daha başarılı yürütülmesi ve ambulansların hastalara daha hızlı ulaşabilmesi için vatandaşların da daha duyarlı davranmasını isteyen Uzm. Dr. Bediha Salnur, "112 hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi öncelikli olarak sağlanmalıdır. Ambulanslara trafikte yol verilmesi hayati önem taşımaktadır. Kaza ve benzeri olaylarla karşılaşan vatandaşlarımızın vakayı 112'ye doğru olarak bildirmeleri yerinde bir davranış olacaktır. Olay yeriyle ilgili detaylı ve açık adres mutlaka verilmelidir. Mümkünse adres tarif edilmelidir" dedi.

İZMİR, ()

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