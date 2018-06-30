Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya'dan Manavgat'a hasta getiren E.Y.E.'nin kullandığı Sağlık Bakanlığı'na bağlı 07 GR 966 plakalı ambulansla S.Ç.'nin kullandığı 07 LMD 88 plakalı otomobil Demirciler kavşağında çarpıştı. Kazada otomobildeki sürücü S.Ç. ile 6 yaşındaki oğlu yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Hasta ise başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

FOTOĞRAFLI