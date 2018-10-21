Ambulans kazalarının önlenmesi ve asılsız çağrı çalıştayı

KIRKLARELİ’nde İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde, ambulans kazalarının önlenmesi ve asıl çağrılar konulu çalıştay yapıldı.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü evsahipliğinde, Edirne ve Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü yönetici ve personellerinin katılımı ile 'Ambulans Kazalarının Önlenmesi ve Asılsız Çağrılar' konulu çalıştay tamamlandı. Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, çalıştay sonunda yaptığı açıklamada “Sonuçların ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.