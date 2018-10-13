Amatör Spor Haftası'nda ödüller verildi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da Amatör Spor Haftası dolayısıyla ödül töreni düzenlendi.

Burdur'da 8-14 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen ödül törenine Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Damarcan, MAKÜ Sağlık Kültür ve Sosyal Daire Başkanı Mehmet Şimşek, Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nuri Yıldırım ile antrenörler ve sporcular katıldı.

Burdur ASKF Başkanı Nuri Yıldırım, haftanın amacının etkinliklerle gençlere müsabaka heyecanlarını yaşatmak olduğunu söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, "Amatör Spor Haftası'nda sağlıklı ve başarılı bireyleri yetiştirmek, sporda birlik ve dayanışmanın tesisi ve sportif hareketliliğin sağlanması adına ilimizde her branşta amatör spor faaliyetlerini geliştirmek ve emanet edilen çocukların hem spor olarak hem de ahlak olarak olgunlaşmaları konusunda gerekli itinayı gösteriyor ve çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından 2018 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceye giren sporcularla, sporun en iyileri seçilenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

FOTOĞRAFLI