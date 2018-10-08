Amatör Spor Haftası, Mersin'de kutlandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de Amatör Spor Haftası, düzenlenen yürüyüş ve ardından yapılan törenle kutlandı.

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde toplanan farklı branşlardaki yaklaşık 500 sporcu, Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürvekili Osman Yıldızbakan, "Sporun bir ülkedeki birleştirici gücünü hepimiz görmekteyiz. İlimizde de sporla birçok zorluğun üstesinden gelebilir, geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatlarını sağlıklı ve zararlı alışkanlıklardan arınmış olarak garanti altına alabiliriz" dedi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mithat Ertaş ise Mersin'de yaklaşık 400 yaklaşan spor kulubü, 80 bine yakın lisanslı sporcu bulunduğunu söyledi. Konuşmaların ardından minik cimnastikçiler tarafından gösteri yapıldı.



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