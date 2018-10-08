Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

KIRIKKALE’de Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle başladı.

Etkinlik kapsamında Cumhuriyet meydanında toplanan protokol üyeleri, amatör sporcular ve yöneticileri mehteran takımı eşliğinde Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ankara ve Zafer caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanında biraraya geldi.

Törene Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Ulusoy, Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir ile birlikte il müdürleri ve amatör spora gönül veren öğrenciler katıldı.

Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir, “Türk Spor kamuoyunun kalbi amatör sporlar için çarpmaktadır. Tüm Dünyada profesyonel sporculuğa geçişin en önemli noktası amatör spora bu bilinçli yaklaşıyoruz. Amacımız bu tip faaliyetler ile toplumumuzu bir araya getirmek, saygı ve sevgi çerçevesinde etkileşimi oluşturmak ve yetenekli olan sporcularımızı keşfedip büyük turnuvalara hazırlamaktır. Amatör sporla uğraşan ve büyük fedakarlıklar yapan, sporcuları, antrenörleri, kulüp yöneticilerini ve çocuklarını spora gönderen tüm anne-babaları kutluyorum. Amatör Spor Haftası gençlere spor kültürünü daha iyi kavraması yönünde ışık tutan en önemli haftalardan biridir. Eğer sağlıklı ve dinç bir gençlik istiyorsak onları iyi yetiştirmeliyiz” dedi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı güreş, jimnastik, karate ve judo ekipleri gösterileri yapıldı.

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