Amasya’da tarihi eser operasyonu

Sinan HARMANCI/AMASYA,() - AMASYA’da gerçekleştirilen operasyonda, 8 sikke, el yazması eserler ve farklı dönemlere ait 13 adet tarihi eser obje ele geçirildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda merkez, Suluova ve Merzifon ilçelerinde 8 sikke, 1 arama dedektörü, el yazması eserler ve 13 adet tarihi eser obje ele geçirildi. Kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.