Amasya’da şehitler için mevlit-i şerif okutuldu

BATMAN'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın için memleketi Amasya'da mevlit-i şerif okutuldu, dualar edildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın’a Suluova İlçesi Hacı Mustafa Camii'nde Mevlid okutuldu. Suluova ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın için düzenlenen Mevlid programına Amasya Valisi Osman Varol’un eşi Funda Varol, şehidin ailesi, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlid programında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın başta olmak üzere tüm şehitlere vatan, toprak ve bayrak için canlarını feda eden kahraman polis ve askerlere dualar edildi. Allah’a başka şehit acıları yaşatmaması için, vatana ve millete kasteden düşmanları bertaraf etmesi için temennilerde bulunuldu.