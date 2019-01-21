Amasya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Sinan HARMANCI/AMASYA,() - AMASYA’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Doğantepe köyünde meydana geldi. Amasya’dan Çorum’a giden İsa Vanlı yönetimindeki 05 EY 750 plakalı otomobil, Tufan Erçelik yönetimindeki 05 AK 451 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tufan Erçelik sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada otomobillerdn biri hurdaya döndü.

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