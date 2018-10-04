Amasya'da zabıta ekipleri denetimlerini arttırdı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar sonrası bazı fırsatçılara yönelik denetimler yapılması talimatı üzerine Amasya’da zabıta ekipleri tarafından market ve pazar alanlarında uygulanan ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını denetledi.

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Adem Bayraktar ve personeli, market ve pazar yerlerinde satışa sunulan ürünlerin, etiket ve kasa fiyatlarında normalin üzerinde fiyat uygulanıp, uygulanmadığının tespit edilmesi için denetim başlattı. Kentte market ve pazar yerlerinde yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. Denetimlerde ayrıca satışa sunulan ürünlerin gramaj kontrolleri de yapıldı.

Ekiplerce vatandaşların daha güvenilir ve kaliteli bir hizmet alması için denetimlerinin sürdürüleceği belirtilirken, Amasya Belediyesi de, reyon ve kasa fiyatlarında farklılık yaşandığı tespit edilen işyerleri hakkında da yasal işlem uygulanacağını açıkladı.