Amasya'da yeni yılın ilk bebeğine Vali'den altın

AMASYA’da yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya gelen Adem bebeğe, Vali Osman Varol tarafından altın takıldı.

Kentte, 2019 yılının ilk saatlerinde dünyaya gelen erkek bebeğe Adem adı konuldu. Amasya Valisi Osman Varol, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılda doğan bebek ve diğer hastaları ziyaret etti. Vali Varol’un ziyaretinde Sağlık İl Müdürü Dr. Öner Nergiz ile Başhekim Doç. Dr. Murat Şahin de eşlik etti. Vali Varol, aileyi tebrik ederek yeni doğan bebeğe ise Cumhuriyet altını hediye etti. Vali Varol, ziyarette hastane personelinin ve vatandaşların da yeni yılını tebrik etti.Vali Varol, “2019 yılını hastanede karşılamak zorunda kalan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda yılın ilk doğan bebeği olan Adem bebeğimize de sağlıklı, mutlu, huzurlu ömürler diliyorum" dedi.