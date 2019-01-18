Amasya'da uyuşturucu operasyonu

Sinan HARMANCI/TAŞOVA,(Amasya), () - AMASYA’nın Taşova ilçesinde durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Puslu' ile yapılan aramada uyuşturucu haplar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Ankara'dan Amasya’ya gelen kamyoneti Amasya-D 100 karayolu üzerinde Taşova ilçesi Dörtyol köyünde durdurdu. KOM ekipleri ile birlikte narkotik köpeği ‘Puslu’nun yaptığı aramada kamyonetin özel bölmeli yolcu koltuğunun içinde ve yolcu kapı kısmında ise 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kamyonette bulunan B.L.,(43), Y.C.,(38) ve A.T.,(32) gözaltına alındı.