Amasya'da Uluslararası Toplum, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu başladı

Sinan HARMANCI/AMASYA,() - AMASYA Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Uluslararası Ekonomi, Toplum ve Kültür Sempozyumu başladı.

Amasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi, Toplum ve Kültür Sempozyumu, Amasya Üniversitesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Metin Orbay, kamu kurum kuruluş temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler katıldı. Sempozyum açılış programında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Bulut 'Osmanlı’dan günümüze Türkiye’nin son iki yüz yıllık ekonomik büyüme ve kalkınma serüveni' konulu sunum yaptı. Prof. Dr. Bulut, "Bizim bulunduğumuz coğrafya 'bereketli hilal’ coğrafyasıdır. Burası Nil Havzası, Mezopotamya ve Anadolu’dan oluşur ve burası insanlık medeniyetinin başladığı yerdir. Tarihçilere göre Osmanlı’nın dünya ekonomisindeki rolünün 1500’lü yıllardan itibaren azaldığı tezi öne sürülür. Bize de böyle öğretildi. California ekolüne göre ise Avrupalıların Asya karşısında 1800’lü yıllara kadar bir üstünlüğünün olmadığı tezi öne sürülüyor. California ekolünün tezi bu coğrafyada yaşayan çocuklar için önemlidir; zira bizlere farklı bir paradigma anlatıldığı için ciddi bir özgüven eksikliğimiz var, önce bunu çözmemiz gerekiyor. Yani Avrupa’nın 1800 yıllardan itibaren 150 yıllık bir üstünlüğü var. Devamında Çin ve Hindistan’ın yeniden yükselişi var. Zihnimizdeki ‘Batı yapar, biz yapamayız, onlar üretir biz bakarız’ gibi düşünceleri silebilmek bakımından California ekolünün tezi önemli bir bilgidir. Osmanlı, Türk tarihinde en uzun ömürlü Türk devlettir. Daha önemlisi de bunu modern dönemde başarılmış olmasıdır. Osmanlı bunu mal ve hizmet üretimi ve bütün insanların üretime dahil olmasıyla başardı. Yani bu devlet bilimde, teknolojide, ekonomide, tarımda, sanayide öyle bir sistem kurmuş ki bu sistemle hem Müslüman hem de gayrimüslim nüfusu memnun etmiştir" dedi.

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