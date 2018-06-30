Amasya Belediyesi yaz futbol okulu sezonunu açtı

AMASYA BelediyeSpor Kulübü tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenen yaz futbol okulu düzenlenen törenle açıldı.

Amasya Belediyespor Kulübü tarafından her yıl yaz tatilinde açılışı yapılan yaz futbol okulu düzenlenen törenle açıldı. Yaz futbol okulunun açılışını Amasya Belediye Başkan Yardımcıları Cengiz Erdem ve Mehmet Dümen tarafından yapıldı. Törene, Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, Amasya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şerafettin Aykaç, Amasya futbol il temsilcisi Talat Çalışır, Amasya Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Karaca, Amasya Belediye Spor Yönetim Kurulu, Belediye Birim Müdürleri ve Yeni Amasya Spor Kulübü Başkanı Ali İhsan Üzüm’ün yanı sıra çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı.

Yaz futbol okulu açılışında konuşan Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Erdem, konuşmasında şunları söyledi;

"Bütün anne-babalarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir yaz dönemi geçirirsiniz. Güzel arkadaşlıklar, dostluklar oluşur. Burada artık derslerden arınmış bir şekilde tamamen futbola yönelik bir şekilde çalışacaksınız. Yaz sezonunu kendi aranızda kavga, gürültü etmeden geçireceksiniz. Hocalarımızda sizleri güzel bir şekilde eğitecekler, yeteneklerinize göre çocuklarımız inşallah daha iyi ve daha iyi mevkilerde olursunuz diye düşünüyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.”

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