Amanos dağlarında doğa yürüyüşü

Malik GÖDELİNER/HATAY, ()- ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Hatay’ın Dörtyol ilçesi Amanos dağları Rabat Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenledi.

Karadenizi aratmayan orman dokusu içinde gerçekleşen 8 kilometrelik doğa yürüyüşüne 110 kulüp üyesi katıldı. Pekmezci yaylasından başlayan orta zorlukta ki doğa yürüyüşü Kovukçınar şelalesinde son buldu. Gökyüzünün görünmediği sık orman içerisinde yürüyen, şelalenin soğuk suları altına giren katılımcılar doğanın güzelliğine hayran kaldı.



DOĞA YÜRÜYÜŞLERİYLE ANMAK İSTİYORUZ

Amanos dağlarını doğa yürüyüşleriyle anmak istediklerini belirten PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, “Amanosların hayranlık uyandıran muhteşem ve bakir doğasında doğa yürüyüşü yapmak tüm katılımcılarımızı büyüledi. Kovukçınar Şelalesi ve Rabat Vadisi tarifsiz güzellikteydi. Amanoslarda doğa yürüyüşü yaparak buraların güzelliklerine dikkat çekmek istiyoruz. Yörede yaşayan halk açısında da oldukça memnuniyet verici bir etkinlik oldu. Turizm bölgesi olarak anılmak istediklerini belirtip, teşekkür ettiler" diye konuştu.



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