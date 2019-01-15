'Amak-ı Hayal' oyunu tiyatroseverlerle buluştu

KONYA Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi’nin felsefi eseri 'Amak-ı Hayal', ilk gösteriminde yoğun ilgi gördü. Oyunu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da izledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan, senaristliğini Taner Büyükarman’ın, yönetmenliğini Mustafa Uzman yaptığı Amak-ı Hayal (Hayâlin Derinlikleri) adlı oyun izleyiciyle buluştu. Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleşen oyunun ilk gösterimini Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da izledi. Konyalı sanat severler tarafından yoğun ilgi gören oyun, hayatın anlamını sorgulayan Raci’yi ve onun ontolojik (varoluşsal) arayışını anlatıyor. Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi’nin 1910 yılında kaleme aldığı Amak-ı Hayal, edebiyatın önemli tasavvufi ve felsefi metinlerinden birisi kabul ediliyor. Eser, tasavvuf düşüncesini oluşturan farklı inanış tarzlarının ve genel olarak da vahdet-i vücûd inancının çerçevesinde şekilleniyor.

Oyun, 28 ve 29 Ocak tarihlerinde de Selçuklu Kongre Merkezinde sanat severlerle buluşacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Ocak ayında sahneleyeceği oyunlarından bir diğeri de 80 Günde Devr-i Âlem. Oyun 21 ve 22 Ocak’ta seyircisiyle buluşacak. Şehir Tiyatrosu, Betül Odabaşı tarafından kaleme alınan “Kelebek Avcısı” oyununu da 26 Ocak’ta çocuklarla buluşturacak.

BİLET SATIŞ NOKTALARI

Konyalı sanatseverler tiyatro biletlerini; Mevlana Kültür Merkezi, Selçuklu Kongre Merkezi, Konya Tren Garı’nın karşısındaki Kültür A.Ş. Merkez Ofisi ile yine Belediye Yeraltı Çarşısı içerisindeki Kültür A.Ş. Satış Ofisi ve sehirtiyatrosu.konyakultur.com adresinden satın alabilecek.

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