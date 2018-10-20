Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),() – SAMSUN’un Bafra ilçesinde ‘Ümmetin Dört Yetim Coğrafyası’ konulu panel düzenlendi. Programda konuşan ve yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşan Bafra İnsani Yardım Derneği Başkanı İlyas Altuntaş, “Bütün ümmetin dertleri ve gözyaşı bizim acımızdır” dedi.

Bafra Belediyesi Kültür Merkezi’nde İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından organize edilen panelde Arakan, Doğu Türkistan, Filistin ve Kırım’da yaşanan olaylar konu edildi. Programda Tarihçi Yazar Ahmet Anapalı, Hamit Göktürk ve Hüseyin Mutlu, panelist olarak yerini aldı. Organizasyona ayrıca, Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çamaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ahmet Dursun, İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bafra İnsani Yardım Derneği Başkanı İlyas Altuntaş “ 2015 yılında kurulan derneğimiz bu güne kadar 3 su kuyusu açılışı, 35 katarakt ameliyatı, 55 kurban hisse kesimi, Bayır Bucak Türkmenlerine ve Suriye`de savaş mağduru ailelere 8 TIR dolusu gıda ve un yardımı, Bafra, Alaçam ve Yakakent`te bulunan 70 çocuğa düzenli olarak kışlık bayramlık ve kırtasiye yardımları yapmaktayız. Ayrıca yine civar ilçelerde bulunan bin 200 aileye de gıda ve kömür yardımlarımızı da yapmaya devam etmekteyiz. Şimdi de Güney Afrika ülkesi Çad`ta bulunan bir hafızlık okuluna Kuran sınıfı inşa etmek için çalışmalarımıza başladık. Bütün ümmetin dertleri ve gözyaşı bizim acımızdır” dedi.

Program, panelistlerin gerçekleştirdiği sunumun ardından son buldu.