Altunkaya: 25 Aralık gurur günüdür

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GÜNEYDOĞU Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümünü kutladı.

Başkan Altunkaya, tarihte eşine ender rastlanılabilecek kahramanlıklarla dolu olan Antep Savunmasının, atalarımızdan kalan en önemli miras olduğunu söyledi. 97 yıl önce vatanını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir destan yazanları rahmet ve minnetle andıklarını belirten Mahsum Altunkaya şöyle devam etti:

"Birinci Dünya Savaşının sonunda Antep'i işgal etmek isteyen düşman kuvvetlerini 11 ay boyunca kente sokmayan Antepliler, Milli Mücadele'nin başarıya ulaşmasında da önemli rol oynadılar. Yüreği vatan sevgisi ile dolu Anteplilerin 97 yıl önce işgal kuvvetlerinin üstün silah gücüne ve her türlüğü yokluğa karşı gerçekleştirdikleri direniş destanı, birlik ve beraberlik halinde her türlüğü güçlüğün aşılacağının da somut bir göstergesidir. O gün açlıkla imtihan edilen Gaziantep bu gün bütün dünyaya gıda ihracatı gerçekleştiren bir sanayi devi. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen başarıların devamlılığı yine aynı bilinçle sürdürülebilecektir. Ülkemize karşı ekonomik saldırıların açıkça yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bizler birlik ve beraberliğimizi korudukça ülkemizin güçlenmesini istemeyenler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaktır. Bütün Türkiye ve Gaziantepliler için gurur günü olan 25 Aralık'ı coşku ile kutlarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz."

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