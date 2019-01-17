Altınözü’nde salamura zeytin üretimi başladı

HATAY’ın Altınözü ilçesinde Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) katkılarıyla 'pamuk eller yöresel ürünleri üretiyor' projesi kapsamında açılan yöresel gıda ürünleri yapımı kursunda salamura zeytin üretimi gerçekleştiriliyor.Altınözü Kaymakamlığı Proje Ofisi koordinatörlüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile hayata geçirilen projede kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi ve işsiz sayısının azaltılmasına katkı sağlamak hedefleniyor.Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor projesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam Bülent Uygur, "Kaymakamlık olarak ilçemizin gelişmesine ve kalkınması amacıyla gerçekleştirdiğimiz projelerle vatandaşlarımıza iş imkanları sunuyoruz. 120 milyonluk bir ekonomiye sahip olan zeytin sektörünün büyümesi için elimizden gelen her türlü çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

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