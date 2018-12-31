Altınözü’nde halk kütüphanesi açıldı

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ,(Hatay),()- HATAY’ın Altınözü ilçesinde halk kütüphanesi törenle açıldı.

Danimarka Mülteci Konseyi tarafından finanse edilen İlçe Halk Kütüphanesinin açılışında konuşan Kaymakam Bülent Uygur, kütüphanenin ilçenin sosyal faaliyetleri için önemli olduğunu belirtti. Uygur, "İçerisinde ders çalışma alanları, cafesi bulunan kütüphanede geleceğimizin teminatı çocuklarımız daha iyi koşullarda kütüphane hizmetinden faydalanacaktır. Değişen, gelişen ve güzelleşen Altınözü ilçemizde sadece üst ve alt yapı faaliyetlerde değil sosyal ve kültürel faaliyetlerde gelişmektedir. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni ilçe halk kütüphanesi ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Törende Kaymakam Bülent Uygur ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı, kütüphanenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, açılış kurdelesini kesti.

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