Altınözü’nde fidanlar toprakla buluştu

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ, (Hatay), ()- HATAY’ın Altınözü ilçesine bağlı Sarıbük Mahallesinde Mehmet Nazım Halefoğlu ilkokulu ve ortaokulu bahçesine Altınözü Belediyesi tarafından gönderilen fidanlar dikildi.

Fidan dikim etkinliğine katılan Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner, “Bugün Sarıbük Mahallemizde yeni okul binamızın bahçesini Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından gönderilen ağaçlar ve çiçeklerle yeşillendirdik. Daha önce de pek çok okulumuzda benzer çalışmaları gerçekleştirmiştik. Sarıbük Mehmet Nazım Halefoğlu ilkokulu ve ortaokuluna dikilen fidanlara ve çiçeklere çocuklarımızın gözü gibi bakacağına eminiz"dedi.

ARSLAN: PROJEMİZİ TÜM OKULLARDA GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ

Altınözü Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörü Gökhan Arslan ise yaptığı açıklamada, "Proje kapsamında yetiştirdiğimiz 23 çeşit fidanın ekim zamanı geldi. Yetiştirilen çiçekleri ve fidanları ilçe belediyemizin de desteğiyle bizlerden talep eden okullarımıza götürerek dikimini gerçekleştiriyoruz. Daha önce Hacıpaşa’da bir proje yaptık. Bugün de Sarıbük Mahallesi Mehmet Nazım Halefoğlu ilkokulu ve ortaokuluna palmiye, ladin, köknar, çam, mavi servi, kara servi olmak üzere çok sayıda fidan getirdik. Okulumuzun görüntüsünün güzelleşmesi adına bir projeydi. Bizler bu projemizi bizden talepte bulunan tüm okullarda gerçekleştirmek istiyoruz. Ümit ediyorum ki birkaç yıl içinde dikilen fidanlar büyüyeceklerdir” dedi.

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