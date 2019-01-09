Altınözü’nde adalet sınıfına Şehit Savcı Selim Kiraz’ın adı verildi

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ,(Hatay),()- HATAY’ın Altınözü ilçesi Sultan Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan adalet bölümü atölyesine 2015 yılında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın adı verildi.

Türkiye'de ilk olarak oluşturulan adalet sınıfının yanı sıra güzellik ve saç bakım atölyesi, hasta ve yaşlı bakım hizmetleri atölyesi, yiyecek ve içecek hizmetleri atölyesine ek olarak servis hizmetleri atölyesi açılışı gerçekleştirildi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz isminin verildiği Adalet bölümü atölyesinin kurdele kesim töreninde konuşan Altınözü Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Özen, "Türkiye'nin hiçbir okulunda olmayan imkanlarla bezenmiş adalet bölümü atölyesine adalet şehidi Selim Kiraz'ın adının verilmesi ayrıca anlamlı oldu. Buradan yetişen öğrenciler umarım ilçe adliyesinde de görev alarak ilçelerine hizmet edeceklerdir” dedi.

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