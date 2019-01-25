Altınözülü hentbolcular Türkiye şampiyonu oldu

HATAY’ın Altınözü ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle kurulan Altınözü Kaymakamlığı ve Belediyesi Spor Kulübü hentbol takımı, Eskişehir’de düzenlenen Şehit Ali Gaffar Okkan’ı anma turnuvası hentbol turnuvası yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.Altınözü takımı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nun birlikte düzenlediği Şehit Ali Gaffar Okkan Hentbol Turnuvası’nda Odunpazarı Belediyesi Mehmet Terzi Spor salonunda 4 kulübün katıldığı 12 takımdan 200 sporcunun mücadele ettiği turnuvada şampiyon olarak önemlki bir başarı kazandı.Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, şampiyon sporcuları yayımladığı mesajla kutladı.Uygur mesajında, "Küçükler kategorisinde mücadele eden takımımız ayrıca Turnuva ikincisi oldular. Sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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