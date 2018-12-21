Altınözü sporcuları, Türkiye Kros şampiyonasına katılacak

HATAY’ın Altınözü İlçesi’nde kurulan Altınözü Kaymakamlığı ve Belediyesi Spor Kulübü Kros Takımı sporcuları, 22 Aralık'ta Tokat’ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kros Grup Şampiyonası'na katılacak.İlçe Kaymakamı Bülent Uygur, "Altınözü Kaymakamlığı ve Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kros takımımız, genç kızlar, genç erkekler, yıldız kızlar ve yıldız erkekler kategorisinde, kentemizi ve ilçemizi Türkiye hentbol şampiyonasında temsil edecekler. Kaymakamlık olarak her zaman sporcularımızın yanındayız. Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek nitelikli gençleri ilçemizde yetiştirmek istiyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, derslerinin dışında kültür, sanat, spor alanında kendilerini ifade etmeleri ve başarılı olmaları bizim için önemlidir" dedi.

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