Altınözü'nde 23 Nisan kutlaması

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ, (Hatay), () - HATAY’ın Altınözü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Altınözü'nde düzenlenen programlarla kutlandı.

İlk olarak Tacettin Sürmeli Parkı'nda bulunan Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla İlçe Milli Eğitim şube müdürü Hüseyin Yay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini Atatürk büstüne bıraktı. Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde devam eden etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim şube müdürü Hüseyin Yay, "Bugün 98 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı TBMM'nin açıldığı gündür. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram yapmamız için çocuklara armağan edilmiştir. 23 Nisan Anadolu'yu aydınlatan bir güneş haline gelmiştir" dedi. Konuşmanın ardından öğdrenciler şiir okurken, ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.



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