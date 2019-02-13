Altınovalılardan alkışlanacak hareket

YALOVA’da Altınovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği, düzenlediği Bursa Uludağ gezisinden elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerini sevindirdi. Geziden elde edilen gelirin bir bölümüyle ihtiyaç sahibi öğrencilere alınan kıyafetler Dernek Başkanı Özgür Demirel ve yöneticiler tarafında Altınova İlçe Milli Eğitim Müdür Zeki Sitar’a teslim edildi. Gelirin kalan kısmıyla ise erzak yardımları yapıldı.

Altınovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Özgür Demirel, dernek olarak güzel bir çalışmaya imza attıklarını ifade ederek, “Derneğimizin kuruluş amaçlarından birisi de ihtiyaç sahibi kişilere ulaşarak onlarla gönül bağı kurup kalplerine bir nebze de olsa dokunabilmek. Bu amaçla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırmak üzere ayakkabılarımızı aldık. Yine ihtiyaç sahibi ailelere erzak ve yakacak yardımımız oldu. Bu çalışmamızda emeği geçen tüm dernek üyelerimize ve bizlere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.



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