Altınovalılar Derneği'nden ilk ziyaret kaymakama

YALOVA’da yeni kurulan Altınovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetimi, ilk ziyaretini Altınova’nın yeni Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit’e yaptı.

Özgür Demirel başkanlığındaki Altınovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetimi, ilçe protokol ziyaretlerine Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ile başladı. Dernek yönetimi, Kaymakam Özyiğit’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Altınova’ya ilk göçü gerçekleştiren vatandaşların fotoğrafının yer aldığı bir tabloyu hediye eden dernek yöneticileri, ilçenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yola çıktıklarını ifade etti.

Dernek Başkanı Demirel, “Tek amacımız, ilçemizin tüm değerlerini harmanlayarak Altınova’ya hizmet etmektir” dedi. Kaymakam Özyiğit, kuruluşu yeni gerçekleşen derneğin çalışmalarında başarılar dileyerek, “El ele vererek ilçemizi daha ileriye taşımak için çalışacağız. Sizleri kutluyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Demirel başkanlığında kurulan Altınovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetimi, Fatih Çeviker, Mehmet Teke, Melih Soyçiçek, Adem Gümüşalan, Ercan Palaşoğlu, Hüseyin Argün, Muharrem Özkarabacak, Necip Özkarabacak, Serhat Aykalkan ve Turgut Özel’den oluşuyor.



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