Altınovalılar Derneği'nden Belediye Başkanına ziyaret

YALOVA’da Altınovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetimi, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret etti.

Özgür Demirel başkanlığındaki Altınovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetimi, ilçe protokol ziyaretlerine devam ediyor. Dernek yönetimi, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile bir araya geldi. Ziyarette, 1. Altınova Hersek Güreşleri fotoğrafının yer aldığı tabloyu hediye eden dernek yöneticileri, ilçenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yola çıktıklarını ifade ettiler.

Altınova’nın her alanda önemli değerlere sahip olduğunu ifade eden Demirel, “Tarihiyle, kültürüyle, doğal ve turistlik yerleriyle, ekonomisi ve stratejik konumuyla ilçemiz Marmara’nın merkezi konumuna gelmiş durumdadır. İlçemizde her yöreden insanlar kardeşçe tek vücut yaşıyor. Altınova olarak biz çok zenginiz. Bu zenginliklerimizi koruyarak, ilçemize hizmet etmeyi amaçlamaktayız” diye konuştu.

Altınova’ya hizmet etmenin gururunu yaşadığını ifade eden Başkan Oral, “İlçemiz adı gibi altın. Biz Altınova’yı ve Altınovalıları çok seviyoruz. Ve hep birlikte Altınova için çalışıyoruz. Altınova her geçen gün büyüyüp gelişiyor. Osmangazi Köprümüz, tersanelerimiz, 2 kilometrelik sahilimiz sınırlarımızı aşan yatırımlar. Özellikle yapımına başlanan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi Projemiz sadece bölgemiz için değil ülkemiz açısından büyük değer olacak. Yeni projelerimizle ilçemiz ülkemizin sayılı merkezleri arasında yer alacak” dedi.



FOTOĞRAFLI

