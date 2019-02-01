Altınovalı sporculardan Başkan Oral’a ziyaret

YALOVA’da Altınova Belediyespor Güreş ve Tekvando Takımı sporcuları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti.

Altınova Belediyespor güreş ve tekvando takımından sporcular, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a ziyarete bulundu. Ziyarette genç sporculara; Altınova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran, Altınova Belediyespor Kulüp yöneticisi Muhsin Kaya, Altınova Belediyespor Güreş Takımı Antrenörleri Semih Turgut ve Burak Kaya eşlik etti. Başkan Oral’a desteklerinden dolayı teşekkür eden genç sporcular, çok çalışıp dereceler almak için Başkan Oral’a söz verdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, genç sporculara başarılar diledi.



FOTOĞRAFLI