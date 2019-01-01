Altınova’da yılbaşı gecesi ziyaretler yapıldı

YALOVA’da Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 2018’in son gününde ziyaret ve denetimler gerçekleştirdi.Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ilk olarak Altınova Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile birlikte belediye çalışanlarının yeni yılını kutladı.Özyiğit yılın son saatlerinde ise, Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve yönetim kurulu üyeleri ve Altınova Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Altınova Emniyeti, Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı, Altınova Devlet Hastanesi ve TASKİB (Tavşanlı Altınova Subaşı Kaytazdere İtfaiye Birliği’ni ziyaret etti.Ziyaretlerde 2019 yılının barış, huzur, sevgi, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl olması dilekleri iletildi.



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