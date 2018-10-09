Altınova’da din görevlileri için yemek düzenlendi

YALOVA'nın Altınova ilçesi Belediye Başkanı Metin Oral, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, ilçede görev yapan din görevlileriyle yemekte bir araya geldi.

Belediyenin düzenlediği yemekte Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit de bulundu. Belediye Başkanı Metin Oral, din görevlilerinin toplumda çok önemli görevleri bulunduğunu belirterek, "Din görevlileri namaz kıldıran memur değil, sosyal hayata müdahale eden kanaat önderi arasında yer alır" dedi. Kaymakam Özyiğit ise, "Milletin dini, sosyal ve kültürel hayatında önemli yer tutan camilerimiz ve bu camilerde hizmet sunan din görevlilerimiz toplumumuz için önemli değerlerdir” diye konuştu.

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