Altınova’da camiye giden çocuklara ödül

YALOVA’da Altınova İlçe Müftülüğü’nün Hz.Yusuf Cami’nde başlatılan ‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesi sonrası çocuklara hediyeler verildi.

‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesi kapsamında, sömestr tatilinde 15 gün boyunca namazını camide cemaatle kılan, verilen sure ve duaları ezberleyen 22 çocuğa düzenlenen programla çeşitli hediyeler verildi. Hz. Yusuf Cami’nde düzenlenen program sonunda namaza devamlılık esas alınarak öğrencilerden birinci olan Ahmet Efe Yiğit’e bisiklet, ikinci olan Berkay Yılmaz’a 300 TL, üçüncü olan Yakup Bulduk’a 200 TL, dördüncü olan Ömer Bulduk’a krampon ve projeye katılan tüm öğrencilere futbol topu hediye edildi. Programa; Altınova Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren ve Cami Görevlisi ve Müftülük Gençlik Koordinatörü Ali Özdoğan katıldı.

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