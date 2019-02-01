Altınova zabıtası denetim yaptı

YALOVA’da Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından yüksek fiyatları tespit etmek amacıyla denetim yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gaziantep'te yüksek fiyatların denetlenmesi yönündeki konuşmasının ardından harekete geçen Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri marketlerde fiyat tespit denetimi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın marketlerdeki fiyatların yükseltilmesine yönelik uyarısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı ile Ticaret Bakanlığının açıklamalarının ardından Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri de harekete geçti. İlçe genelindeki marketlerde fiyat denetimleri yapan zabıta ekipleri, fiyat etiket ve ‘Türk Malı’ logolu ürünleri de inceledi.

FIRINLARA GRAMAJ KONTROLÜ

Öte yandan ekipler, fırınlarda ekmek gramaj kontrolü de yaptı. Gramajı azaltarak gizli zam girişlerine izin verilemeyeceğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Hiç kimseye vatandaşın ekmeğiyle oynanmasına izin vermeyiz” dedi.

Fırın denetimlerinde gramajın yanı sıra, temizlik ve yasal belgeler de denetlendi. Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği yetkilileri, bu tür denetimlerin insan sağlığı açısından sık sık yapılacağını ifade ettiler.



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