Altınova Mahallesi'ne sosyal tesis

GAZİANTEP, () - ŞEHİTKAMİL Belediyesi, Altınova Mahallesi’nde yapımına kısa süre önce başladığı sosyal tesisi tamamladı. Mahallede yaşanan taziye yeri sıkıntısını çözmek amacıyla yapılan Altınova Sosyal Tesisi, mahalleliyi memnun etti.

Merkeze sağladığı hizmetleri kırsal alandaki mahallelere de götüren Şehitkamil Belediyesi, önemli bir yatırımı daha tamamladı. Mahalle halkının birçok ihtiyacını sosyal tesisler aracılığıyla karşılayan Şehitkamil Belediyesi, kısa süre önce Altınova Mahallesi’nde yapımına başladığı modern ve çok amaçlı sosyal tesisi hizmete hazır hale getirdi. Toplam 2 katlı olan Altınova Sosyal Tesisi, 250 metrekare inşaat alanı üzerine yapıldı. Sosyal tesis içerisinde; bay-bayan taziye evi, muhtarlık bürosu, mutfak, tuvalet ve abdest alma yerleri bulunuyor. Ayrıca sosyal tesis önünde bir oturum alanı da yapıldı. Tamamlanan sosyal tesis, mahalle halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Özellikle taziye konusunda yaşanan sıkıntının artık çözüldüğünü dile getiren mahalleliler, çalışmaları dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Özellikle taziye konusunda sıkıntı yaşandığını ifade eden Altınova Mahalle Muhtarı Ahmet Memili, yapılan sosyal tesis ile bu sorunun çözüldüğünü ifade etti. Yapılan hizmetlerle tüm sorunların çözüldüğünü dile getiren Muhtar Ahmet Memili, "Burada çok kötü bir taziye evi vardı. İlk olarak kötü taziye evi yıkıldı. Başkanımıza müracaat ettim. Yeni bir sosyal tesis yapılması yönündeki talebimi olumlu karşıladılar. Sağ olsun Başkanımız, bize güzel bir sosyal tesis yaptı. Artık yeni yapılan sosyal tesisi kullanacağız. Çok memnunuz, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederiz. Mahallemizdeki neredeyse arazi yollarının tamamı açıldı. Araç gitmeyen arazi kalmadı. İnanın önceden hayvanlarla bile arazilerimize gitmekte zorlanıyorduk. Şimdi ise herkes arabası, motoruyla arazisine rahatlıkla gidebiliyor. Mahallemizin içerisindeki yollar asfaltlandı, kilit taşı yapılacak noktaların tamamı yapıldı. Açılan kuyu sayesinde su sorunumuz çözüldü. Allah, emeği geçenlerden razı olsun" dedi.

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