Altınova karayolu aydınlatılacak

YALOVA’nın Altınova ilçesinde karayolları orta refüjünün çift taraflı aydınlatma çalışmalarına başlandı.

Altınova Belediyesi’nin girişimleri sonucu İzmit-Yalova Karayolu Altınova Merkezinde çift taraflı karayolu orta refüj aydınlatma çalışmaları başladı. Altınova Belediyesi destekli UEDAŞ tarafından Altınova Merkezinde çift taraflı karayolu orta refüj aydınlatma çalışmalarının ilk adımı olan yatay sondaj çalışmaları başladı.

İlçenin girişinden çıkışına kadar karayolunun aydınlatılacağını dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Göreve geldiğimizden beri başlattığımız hizmet seferberliği her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor. Hız kesmeden yaptığımız çalışmalarla ilçemizin çehresini değiştiriyoruz. Yeni projelerimizle de Altınova’yı daha da ilerilere taşıyacağız” dedi.



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