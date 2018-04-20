Altınova, Eskişehir’e dualarla uğurlandı

3. Lige yükselmek için play-off maçı oynayacak olan Altınova Belediyespor, Eskişehir’e dualarla uğurlandı. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 12. grubu lider bitiren Sarı Yeşillilere, Altınova Belediye binası önünde tören düzenlendi.

22 Nisan Pazar günü Eskişehir Yeni Stadyumu’nda 15.00’te Gebzespor ile 3. Lige yükselme maçı oynayacak Altınova Belediyespor, bu şehre uğurlandı. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Kulüp Başkanı Sedat Ok ve yöneticilerin yanı sıra Sarı Yeşilli renklere gönül vermiş isimler uğurlamaya katılırken teknik heyet ve futbolcular dualarla şehirden ayrıldı.

“3. LİGE ÇIKACAĞIZ”

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, yaptığı açıklamada, “O sene bu sene dediğimiz sezonda önümüzde tek maç kaldı. İnşallah 22 Nisan Pazar günü Eskişehir’de Gebzespor’u mağlup edip 3. Lige yükseleceğiz. Takımımızı dualar eşliğinde Eskişehir’e uğurladık. Maça otobüslerimiz 22 Nisan Pazar günü saat 09.30’da Altınova Belediyesi binası, saat 09.30’da Yalova heykelden ve saat 09.30’da Karamürsel İlhan Çınar Meydanı’ndan kalkacaktır. Tüm Yalovalılar maça davetlidir” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK MAÇ PAZAR GÜNÜ”

Altınova Belediyespor ile Gebzespor arasında oynanacak BAL play-off 1. tur müsabakası 22 Nisan Pazar günü Eskişehir’de Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanacak. 15.00’te başlayacak maça Türkiye Futbol Federasyonu kıdemli hakemleri atadı. Kritik 90 dakikayı İstanbul bölgesinden Oğuzhan Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Vargün ve Mücahir Değermenci yapacak. Pazar günkü maç sonunda galip gelen takım 3. Lige yükselirken, mağlup olan takım ise BAL play-off 2. tur müsabakasına çıkacak.



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