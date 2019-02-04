Altınova'da imar sorunu çözüldü

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında yapıldı.

Kepez Belediye meclisinin, şubat ayı olağan toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başkanlığında toplanan meclis, Altınova'nın ticaret alanlarından sonra konut alanlarında beklenen imar planı revizyonunu da karara bağladı. Antalya'nın ticaret merkezi olan Altınova'da, ticari kullanımların talep görmesi ve ticaret alanları ile konut alanları arasındaki emsal farkının bölgenin gelişmesine olumsuz etkilemesinden dolayı imar revizyonlarının yapılmasına ihtiyaç duyuldu. Bölgedeki mahallelerde yaşayanların talebi doğrultusunda ilk olarak Büyükşehir Belediyesi ile Altınova bölgesindeki ticari alanlarına ilişkin imar revizyonu hazırlandı. Meclis süreci tamamlanan imar revizyonuyla, toptan ticaret alanları ile merkezle bütünleşecek ticaret alanlarının, ticaret alanı ve toplu işyerlerine dönüştürüldü.

İmar revizyonuyla ticaret ve toplu işyerleri alanlarında minimum parsel büyüklüğü 2 bin m2 oldu. Bu alanların inşaat emsali, 0.60'dan 0.80'e çıkarıldı. Ticaret ve toplu işyerleri alanlarında emsal, 2 bin-10 bin m2 arası parsellerde 0.80, 10 bin-20 bin m2 parsellerde 1.00, 20 bin m2 ve üzeri parsellerde ise 1.20 oldu. Kepez Belediyesi, ticari alanlardan sonra Altınova'da konut alanlarında yaşayanların imar taleplerini karşılamak amacıyla Köyiçi mevkiinde(Altınova Düden, Orta ve Sinan mahalleleri) yer alan düşük yoğunluklu yerleşme alanlarının, ticaret-konut (TİCK) alanlarına dönüştürülmesine yönelik 11000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yaptı.

Ocak meclisinde İmar Komisyonu'na gönderilen ve komisyonunun uygun bulduğu imar revizyonu, şubat meclisinde, müzakere edilmesinin ardından oy birliği kabul edildi. Revizyon planıyla, bölgenin gelişimine uygun olarak konut alanları, ticaret-konut (TİCK) alanlarına dönüştürüldü. Bu plan revizyonu ile getirilen TİCK kararı ile planlama bölgesine ilave nüfus yükü getirilmemiş oldu. Yapılaşma hakları arasındaki farkları gidermek için de bölgede daha önce yapılan plan revizyonu ile yeni üretilen toplu işyerleri ve ticaret alanları için emsal değeri aynı olacak şekilde 0.80 olarak belirlendi. Böylece tüm bölge aynı emsal haklarına sahip alanlara dönüştü. Buralarda minimum parsel büyüklüğü 600 m2 olarak belirlendi.

'ALTINOVA'YA HAYIRLI OLSUN'

Başkan Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, "Meclisimizde kabul ettiğimiz imar revizyonuyla Altınova Köyiçi mevkiinde bulunan düşük yoğunluklu konut alanlarına ilişkin vermiş olduğumuz sözleriyerine getirmiş olduk. Bu karar, Altınova'ya hayırlı uğurlu olsun. Altınova'nın imar planı, belediye başkanlığımda 10 yıldır kesintisiz çaba sarf ettiğim, adım adım ilerlettiğim ve gerçekten nereden nereye geldik diyebileceğimiz kadar başladığımız günle bugün arasında siyahla beyaz kadar fark olan bir çalışmadır" dedi.

'ALTINOVA'DA İMAR SÖZÜMÜ TUTTUM'

Köyiçi mevkiinin, Antalya Havalimanı'na giden Altınova Bulvarı ile Serik Caddesi arasında Altınova'nın tam kalbi noktasında olan bir yer olduğuna değinen Başkan Tütüncü, "İmar revizyonuyla bu bölgedeki ticari alanlara, çok geniş işyerleri yapılabilme imkânı getirdik. Bölge şehirleşme açısından muhteşem bir hız yakalayabilecek duruma gelecek. Havaalanı yolu üzerindeki parseller, 20 metreye 100 metre derinliği olan ve yapılaşmaya uygun olmayan, geometrik açıdan çok sıkıntılı parsellerdi. Bu sıkıntılı parsellerin, formlarını yeni planlama ile düzeltmiş olduk. Şimdi Altınova Bulvarı'nda daha düzgün ticaret merkezleri yapılabilme imkânı doğdu. Burada ciddi bir ticari hacim ve yapılaşma meydana gelecek. Bölge ciddi bir ticari merkez olacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI