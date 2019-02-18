Altınova, bilimsel sunumda anlatıldı

YALOVA Üniversitesi merkez kampüsünde, 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBA), Altınova Belediyesi ve Subaşı Belediyesi'nin de destekleriyle gerçekleştirildi.

4 gün süren kongrede; ‘Altınova Çobankale’de Arkeojeofizik Araştırmaları’ ve ‘Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırmaları-Altınova Bölgesi’ çalışmaları sempozyumda ele alındı. Altınova’da yapılan çalışmaların ilk bilimsel sunumu, Yalova Üniversitesi’nde düzenlenen kongrede yapıldı. 2017 senesinden bu yana Altınova’da çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selçuk Seçkin ile Uludağ Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Serkan Gündüz ve Işıl Akalan Gündüz, kongre çerçevesinde düzenlenen sempozyumda bilimsel sunum gerçekleştirdiler. Kongrenin açılış oturumunda Dr. Selçuk Seçkin, “Yalova/Altınova’nın Güneyindeki Kırsal Alanda Yer Alan Tarihi Yerleşimler” adlı çalışmasını anlattı.

Ardından Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel ve Kerim Avcı, “Yalova/Altınova Çobankale’de Arkeojeofizik Araştırmalar” adlı çalışmaların sunumunu yaptılar. Son olarak Uludağ Üniversitesi Arş. Gör. Dr. Serkan Gündüz ile Işıl Akalan Gündüz, “Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırmaları-Altınova Bölgesi” adlı çalışmalarını sempozyumda anlattılar. Kongrede Altınova Belediyesi’ni Arkeolog Sabire Yazıcı temsil etti.



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