Altınkale’den Başkan Salman’a teşekkür

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Altınkale Satranç Spor Kulübü’nün sporcularına ve ailelerine düzenlediği yemekli programa katıldı. Programda Başkan Salman’a satranç sporuna verdiği destekten ötürü plaket takdim edildi.

Altınkale Satranç Eğitim Merkezi tarafından sporcularına ve ailelerine yemekli program düzenlendi. Yalova Öğretmenevi’nde düzenlenen yemekte satranca destek verenlere plaketleri takdim edildi. Altınkale Satranç Kulübü Antrenörü ve Başkanı Erkan Şat, Başkan Salman’a satranç sporuna vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür ederek plaketini takdim etti.

Yemekte konuşan Başkan Salman, “Yalova’nın güzellikler ile başarı, spor ve satranç ile anılması bu kentin belediye başkanı olarak beni ziyadesiyle gururlandırıyor, onurlandırıyor. Bu anlamda Yalova Belediyespor benim için önemli. 12 tane branşımız var. Ama şunu söyleyeyim; içindeki 2 branşı göğsümü gere gere her seferinde anlatıyorum. Bunlardan bir tanesi masa tenisi, diğeri ise satranç. Ben elimden geldiğince spora olan desteğimi maddi, manevi devam ettirmeye özen göstereceğim” dedi.

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