Altıneller namağlup şampiyon

ADANA'da Altıneller Ortaokulu Kız Voleybol takımı, okul maçlarında oynadığı tüm müsabakaları kazanarak namağlup Adana Şampiyonu olmanın sevincini yaşıyor.Altıneller sporcuları 51 takımın katıldığı turnuvada oynadığı 10 maçın tamamını galip bitirdi. Sporcular final müsabakasında karşı karşıya geldikleri Buhar Ortaokulunu da 3-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Maçtan sonra büyük sevinç yaşayan sporculara madalyaları ve kupaları okulun genel koordinatörü Halil İbrahim Ertik tarafından verildi. Okul müdürü Ersen Geçioğlu ise spordaki altyapı çalışmalarının sonuçlarını almaya başladıklarını vurgulayıp emeği geçen sporcu, yönetici ve antrenörlere teşekkür etti. Altıneller Okulları Yönetim Kurulu üyesi Hakan Şahin’de, “Okul sporlarında başarı gösteren sporcularımızın hepsini kutluyorum. Oynadığı maçların tamamını kazanarak namağlup Adana Şampiyonluğunu elde eden Ortaokul Kız Voleybol takımımız büyük bir başarı elde etmiştir. Altın kızlarımızın hepsini yürekten alkışlıyoruz” dedi. Şampiyon kızlar yeri ve tarihi daha sonra açıklanacak Türkiye Şampiyonası Final Grubu maçlarında Adana’yı temsil edecek.

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