Altın süslemeli tezhibe büyük ilgi



MERSİN, () – MERSİN’de Tezhip sanatçısı Esra Bora’nın guaj boya, akrilik ve 22 ayar ezilmiş altın kullanarak hazırladığı çalışmaları büyük ilgi görürken, sanatseverlerden tam not aldı.

İstanbullu Tezhip sanatçısı Esra Bora, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi’nde Tezhip Sergisi açtı. Eserlerini guaj boya, akrilik ve 22 ayar ezilmiş altın kullanarak hazırlayan sanatçı, 47 eserini Mersinli sanatseverlerin beğenisine sundu. Sanatçının, hem klasik tezhipten örneklere, hem de kendi yorumunu eklediği çalışmalara yer verdiği serginin açılışına, MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Galeri Müdürü Seda Şahbaz ve davetliler katıldı.

Sergi açılışında konuşan Esra Bora, tezhip kelimesinin Arapça olup, ‘altınlamak’ anlamına geldiğini bildirdi. Levha ve evrakların manevi değerlerini ifade etmek amacıyla gelişmiş bir sanat dalı olduğunu belirten Bora, tezhip sanatının en çok Osmanlı Dönemi’nde yapıldığını söyledi. Kuralları olan, sabra dayanan bir sanat olduğunu da aktaran Bora, "Bu güzel ve anlamlı sanatımıza sahip çıkmak, yorumlamak, çok emek vererek sizlere sunmak beni çok mutlu ediyor. Atalarımıza böyle bir sanat dalını bizlere miras bıraktıkları için dua ediyorum" dedi.

Tezhibe boyanın dışında renk vermek için 22 ayar ezilmiş altın kullandıklarını kaydeden Bora, şunları söyledi:

"Altının ezilmesi için 1,5 saat emek gerekiyor. Bu süre zarfında bir an olsun işlemin başından kalkmıyorum. Ezilme işleminin yarıda bırakılması halinde kimyası bozuluyor. Tezhip yaparken altının ayrı bir değerini keşfettim. Yani, altını ortaya koyduğunuz zaman değil, emek verdiğiniz zaman parlıyor. Bu emek insanoğlunda da çok önemli" diye konuştu.

17 Ocak’a kadar açık kalacak sergi, hafta içi 08.30-18.00, hafta sonu ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

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